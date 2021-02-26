البنتاغون يضرب أهدافاً إيرانية في شرق سوريا

شنت الولايات المتحدة غارات جوية في سوريا أمس الخميس ضد منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران متمركزة بالقرب من الحدود العراقية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات هي رد على الهجوم الصاروخي الذي حدث في العراق في وقت سابق هذا الشهر وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية وقوات التحالف الأخرى.

وهذا هو أول عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن، التي أكدت في الأسابيع الأولى نيتها على زيادة التركيز على التحديات التي تشكلها الصين، حتى مع استمرار التهديدات في الشرق الأوسط. لا يبدو أن قرار بايدن بالهجوم في سوريا يشير إلى نية لتوسيع المشاركة العسكرية الأمريكية في المنطقة، بل لإظهار الرغبة في الدفاع عن القوات الأمريكية في العراق.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن للصحفيين الذين كانوا يسافرون معه من كاليفورنيا إلى واشنطن "أنا واثق من الهدف الذي سعينا وراءه، نحن نعرف ما ضربناه". وفي حديثه بعد فترة وجيزة من الغارات الجوية، أضاف: "نحن على ثقة من أن هذا الهدف كان يستخدم من المسلحين الشيعة أنفسهم الذين نفذوا الضربات"، في إشارة إلى هجوم صاروخي في 15 فبراير/ شباط في شمال العراق.

وقال أوستن: "قلنا عدة مرات أننا سنرد بما يناسب جدولنا الزمني... أردنا التأكد من العلاقة وأردنا التأكد من أن لدينا الأهداف الصحيحة".

في وقت سابق، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الإجراء الأمريكي كان "ردًا عسكريًا متناسبًا" تم اتخاذه جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف.