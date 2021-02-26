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مقتل 3 متظاهرين في الناصرية العراقية خلال صدامات مع قوات الأمن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.02.2021 20:42
آخر تحديث في 27.02.2021 01:24
مقتل 3 متظاهرين في الناصرية العراقية خلال صدامات مع قوات الأمن

قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الجمعة خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية في جنوب العراق، وفق مصادر طبية.

وترفع هذه الأحداث حصيلة القتلى إلى خمسة في هذه المدينة منذ أسبوع. وأصيب العشرات أيضاً من جرّاء أعمال العنف.

ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الثانية في البلاد بغية المواصلة في حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.

تجمع المحتجون عدة مرات هذا الأسبوع أمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وسط تدهور الخدمات العامة.

وقالت مصادر طبية الجمعة إنّ ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص قوات الأمن أمام المبنى. وأوضح مصدر أنّ "47 شخصا أصيبوا لكن المستشفيات مكتظة بمرضى كوفيد-... نصارع من أجل إيجاد مكان لعلاجهم".

وقتل متظاهران الاثنين والخميس خلال تجمعات مماثلة.

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