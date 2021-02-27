بايدن يؤكد: سنحاسب المسؤولين السعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي إنه أكد للسعودية بأن "القواعد تغيرت" وأن واشنطن "ستحاسب" المسؤولين السعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس جو بايدن مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية، منها "سي إن إن"، في وقت متأخر الجمعة.

وردا على سؤال إلى أي مدى قد يضغط على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للامتثال لحقوق الإنسان، قال بايدن: "لقد تحدثت مع الملك وليس الأمير. وأوضحت له أن القواعد تتغير".

وأضاف بايدن: "سنعلن عن تغييرات مهمة اليوم ويوم الاثنين. وسنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".