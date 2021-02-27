تعرض سفينة إسرائيلية لانفجار مجهول في خليج عمان

تعرضت سفينة إسرائيلية لانفجار الخميس في خليج عمان وفق ما أعلن الجمعة مالكها ومجموعات تتابع أخبار الأمن البحري، مع الإشارة إلى عدم وقوع إصابات.

كما لم يعرف سبب الانفجار بعد.

وقالت مجموعة "درياد غلوبال" على موقعها الإلكتروني إن "ناقلة المركبات ام في هيليوس راي تعرضت لانفجار داخل خليج عُمان".

وبحسب المجموعة فإن السفينة كانت على ما يبدو متوجهة من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عند وقوع الانفجار.

وأشارت المجموعة إلى أن "ام في هيليوس راي مملوكة لشركة هيليوس المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة مان".

وبحسب تلفزيون "كان" الرسمي الإسرائيلي، السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار.

وقد أكد المالك أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر"، وقال إنه "لم يتّضح بعد" ما إذا "نجم الانفجار عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".

وأكد ان الانفجار لم يوقع ضحايا في صفوف طاقم السفينة ولم يتسبب بأضرار للمحرك. وتصل السفينة صباح السبت إلى ميناء إماراتي.

وأكد موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني أن السفينة ترفع علم باهاماس وغادرت الدمام الأربعاء. وكان من المفترض أن تصل سنغافورة الأسبوع المقبل.

وقال أونغار "ليس لدينا ما يشير" إلى أن الانفجار على صلة بالتوترات القائمة بين واشنطن وطهران، أو بأن مالك السفينة إسرائيلي.

بدورها أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية في إشعار على موقعها الإلكتروني بتعرّض السفينة لانفجار، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية".

وبحسب مجموعة "درياد" من المحتمل أن تكون إيران وراء الانفجار، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت التوتر فيه شديد بين الدولة العبرية وإيران.

وبحسب المجموعة فإنه "بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بالحادث غير واضحة، يبقى هناك احتمال واقعي أن الحدث كان نتيجة نشاط (...) للجيش الإيراني".

وذكرت المجموعة أن "التوترات بين إسرائيل وإيران تبقى مشحونة، خاصة في ضوء تنامي مؤشرات التقارب بين إيران وإدارة جو بايدن" في الولايات المتحدة.

وتابعت أنه في المقابل، "تتخوف إيران بشكل متزايد من تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج".

وخلال الاشهر الماضية، تعرضت سفن عدة خلال عبورها مياه الخليج لتفجيرات غامضة وجهت اصابع الاتهام فيها أحيانا لإيران.