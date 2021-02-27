تل أبيب تحمل إيران مسؤولية تفجير سفينة شحن إسرائيلية

حمّلت إسرائيل، السبت، إيران المسؤولية عن تفجير سفينة شحن، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في خليج عُمان، الخميس الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، السبت، بحسب قناة "كان" الرسمية إن "تقديرات" تل أبيب تؤكد أنّ "إيران تقف وراء التفجير الذي وقع في سفينة شحن، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، قُبالة خليج عُمان"، مساء الخميس الماضي.

وأضاف "القرب بين مكان الحادث وإيران، يزيد من احتمالات أنها المسؤولة عن الهجوم، لكن التحقيق لم يكتمل بعد"، وتابع قائلا "نحتاج إلى مواصلة البحث".

وقال غانتس "الإيرانيون يتطلعون إلى إلحاق الضرر بالإسرائيليين والبنية التحتية الإسرائيلية".

ويعتبر تصريح غانتس أول تعليق رسمي إسرائيلي علني على التفجير.

ويملك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين، بحسب قناة "كان".

وأشارت القناة إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية يؤدون الرد على طهران.

والجمعة، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الجمعة، إنها تحقق في وقوع انفجار بإحدى سفنها في خليج عُمان.

وفي اليوم ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الخاصة أنّ سفينة الشحن تابعة لشركة إسرائيلية.