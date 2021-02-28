مقتل 5 من القوات العراقية بانفجار سيارة مفخخة

قتل 5 عناصر من القوات العراقية، الأحد، في انفجار سيارة مفخخة، غرب مدينة حديثة، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، بحسب مسؤول محلي.

وقال قائممقام المدينة، مبروك حميد، إن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت خلال قيام قوة مشتركة من الحشد العشائري والجيش بعمليات تفتيش في منطقة المدهم الواقعة على بعد 80 كم غرب مدينة حديثة (160كم غرب الرمادي)، مركز محافظة الأنبار".

وأضاف حميد، أن الانفجار أدى الى مقتل 4 عناصر من الحشد العشائري وجندي بالجيش، وإصابة 4 آخرين من الحشد العشائري والجنود بالانفجار.

وأشار الى أن "قوة أمنية نقلت الجثث إلى الطب العدلي، بينما تم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية تفجير السيارة، فيم لم يصدر بيان رسمي بشأن الحادث.

وتتعرض القوات العراقية والحشد العشائري، بين الحين والآخر إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، بواسطة سيارات مفخخة أو انتحاريين، وغالبا ما توقع خسائر بينهم.