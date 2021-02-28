يديعوت أحرونوت: وزير الدفاع الإسرائيلي التقى عاهل الأردن سرا

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التقى سرا بالعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن اللقاء بين غانتس والملك عبد الله جرى في الأردن، دون أن تحدد تاريخا.

وفي السياق، ذكرت الصحيفة، أن غانتس ألمح خلال حديث مع نشطاء بحزبه "أزرق- أبيض"، إلى "اللقاءات السرية التي يجريها مع مسؤولين أردنيين كبار".

وأضاف خلال حديثه عبر منصة "زووم"، الجمعة، "العلاقات مع الأردن هي ثروة عظيمة، وكان يمكن أن تكون أفضل ألف مرة"، وفق ذات المصدر.

وأردف: "لدي اتصالات مستمرة ومتواصلة مع العاهل الأردني والمسؤولين الأردنيين الآخرين".

واستدرك: "للأسف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، شخصية غير مرغوب فيها بالأردن ووجوده يتعارض مع تقدم العلاقات".

وبحسب "يديعوت"، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، التقى هو الآخر خلال الأشهر الأخيرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مرتين، وبحث معه دفع "مشاريع مختلفة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأردنية حول ما أوردته الصحيفة.

ووقع الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة"، ليصبح ثاني دولة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد مصر عام 1979.