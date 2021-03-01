النظام السوري: ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع قرب دمشق

أعلن النظام السوري تعرض مواقع له قرب العاصمة دمشق، لاستهداف إسرائيلي، مساء الأحد.

ونقلت وكالة أنباء ناسا التابعة للنظام عن مصادر عسكرية بأن الهجوم الإسرائيلي وقع في الساعة 22:16 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن الصواريخ التي انطلقت من جهة مرتفعات الجولان المحتلة استهدفت بعض المواقع التابعة للنظام قرب دمشق، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الخسائر المادية والبشرية.

وأشارت إلى أن "منظومات الدفاع الجوية تصدت لصواريخ العدو."

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق حول الحادثة، من الجانب الإسرائيلي.

يشار أن العاصمة السورية دمشق تضم مواقع عسكرية لميليشيات أجنبية تتبع للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب مواقع النظام.

وكانت إسرائيل قد استهدفت أيضاً مواقع للنظام السوري قرب دمشق، منتصف فبراير/ شباط الحالي، وقبلها في محافظة القنيطرة، جنوبي البلاد، في الرابع من الشهر ذاته.