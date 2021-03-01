"حماس": الإمارات مصرة على "خطيئة التطبيع"

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين، أن تقديم الإمارات أوراق اعتماد سفيرها لدى إسرائيل "يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة، حازم قاسم، تعقيبا على تقديم سفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وقال قاسم: "‏تقديم الإمارات أوراق اعتماد سفير لها في الكيان الصهيوني، يعكس إصرارها على الخطيئة القومية المتمثلة بمسار التطبيع مع الاحتلال".

وأضاف: "مسار التطبيع سيشجع الاحتلال دائماً على إنكار حقوق شعبنا ومواصلة جرائمه بحق كل مكونات الأمة".

وقدم السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الذي وصل الاثنين، تل أبيب، في أول زيارة رسمية له أوراق اعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين، بحسب تغريدة للأخير عبر تويتر.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه، إلى العاصمة الإماراتية.