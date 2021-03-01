للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يزور العراق

أعلن مسؤول عراقي، الاثنين، أن بابا الفاتيكان فرنسيس سيزور عدة مدن عراقية بينها مدينة "أور" الأثرية (جنوب)، في أول زيارة يجريها للبلاد، خلال الأسبوع الجاري.

وقال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، بمؤتمر صحفي: "من المزمع أن يصل البابا إلى بغداد (بعد أيام)، ويجري خلال زيارته التي ستستمر أربعة أيام، عدة لقاءات رسمية وزيارات لعدة مواقع دينية وأثرية".

وأضاف ناظم: "قداسة البابا ستكون له لقاءات مع النخب السياسية والاجتماعية وأرباب الحوار ورجال الدين وناشطي المجتمع المدني".

وأردف: "كما سيكون له حضور منتظر في مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار".

ومدينة "أور" الأثرية، كانت عاصمة الدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وهي مكان ولادة النبي إبراهيم الخليل عام 2000 قبل الميلاد.

وتضم المدينة أيضا، الزقورة (معابد للآلهة) الأثرية، ومعبد للآلهة إنّيانا آلهة القمر‎، حسب ماورد في أساطير الميثولوجيا السومرية.‎

وتابع: "المحطة الكبرى الأخرى هي النجف (جنوب) واللقاء التاريخي بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني بغرض بحث مسائل الحوار الديني".

واستدرك: "المحطة الأخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون مدينتي الموصل وأربيل (شمال) وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الإرهابي".

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق بين 5 و8 مارس/آذار الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق للبلاد.

ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، إذ يأتي المسيحيون كثاني أكبر ديانة بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل إطاحة النظام السابق عام 2003.

وهاجر الكثير من مسيحيي العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى هربًا من الاضطرابات الأمنية واستهدافهم في بعض الأحيان من قبل تنظيمات إرهابية وعلى رأسها "القاعدة" و"داعش"، وفق مراقبين.