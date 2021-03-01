وصول أول سفير إماراتي إلى إسرائيل

وصل السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الإثنين، إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية له.

وقال موقع "إسرائيل بالعربية"، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية "أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، وصل إلى مطار بن غوريون".

ومن المنتظر أن يقدم آل خاجة أوراق اعتماده إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، بحسب الموقع.

وقال آل خاجة في مقال مشترك مع القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، إيتان نائيه، إنه سيعقد اليوم اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي، عقب تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

وأضاف إنه سيبدأ العمل على تحديد موقع السفارة الإماراتية في تل أبيب.

ونُشر المقال في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وصحيفة الاتحاد الإماراتية، بالتزامن.

وجاء في المقال، على لسان السفيرين "ها هما الدولتان والشعبان اليوم يسعيان معاً لتعويض الوقت الضائع، لقد تم مباشرة العلاقات بصورة مذهلة حتى في خضم جائحة عالمية، فضلاً عن التحديات الطبيعية المتمثلة في موقعنا الجغرافي ضمن أكثر المناطق اضطراباً في العالم".

وأضافا: "مع إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر، سوف يتسارع نمو التجارة والسياحة والاستثمار عبر الحدود بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.