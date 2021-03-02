البعثة الأممية: نتابع استعدادات جلسة النواب الليبي بسرت

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أنها تتابع الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت (غرب) في 8 مارس/آذار الجاري، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأضافت في بيان أنها تشجع مجلس النواب "بشدة" على الاجتماع المقرر الإثنين، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

وتابعت: "كما تشجع البعثة وشركاؤها، رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة".

وأشارت البعثة إلى أن هذا يأتي "تماشيا مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون أول) 2021".

والجمعة، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس، لعقد جلسة في 8 مارس/آذار بسرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة.

وأضاف في دعوة الأعضاء، أنه في حال تعذر عقد الجلسة في سرت، سيتم عقدها في طبرق خلال نفس التاريخ، مطالبا اللجنة العسكرية برد حول الموضوع.

والسبت، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أنها لا تملك القوة اللازمة لحماية انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت (غرب).

وتضم اللجنة العسكرية، 5 أعضاء من الحكومة الشرعية، و5 آخرين من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، حيث تتمثل مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.

وفي سياق غير بعيد، علقت البعثة على التقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلا عن "تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة".

وفي هذا الصدد، قالت البعثة إنها تؤكد أن لجنة الخبراء هي كيان مستقل ومنفصل تماما عن بعثة الأمم المتحدة، تقدم تقاريرها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأضافت البعثة أنها "لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".

والإثنين، أكد دبيبة، في بيان، نزاهة الانتخابات التي أجراها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية، وجرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الأحد، أن خبراء من الأمم المتحدة كشفوا في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، أنه جرى شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الشهر الماضي.

وفي 5 فبراير/شباط المنصرم، انتخب ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.