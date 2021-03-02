رئيس الأركان السعودي يزور العراق لبحث التنسيق الأمني بين البلدين

بدأ رئيس الأركان السعودي فياض الرويلي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العراق يبحث خلالها ملفات التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة عقب كشف وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الأسبوع الماضي أن "الهجوم الذي استهدف في يناير/ كانون الثاني الماضي القصر الملكي السعودي في العاصمة الرياض بطائرات مسيرة، انطلق من داخل العراق".

ونقلت الوكالة عن مسؤول "كبير" في مليشيا مدعومة من إيران في بغداد (لم تسمّه) قوله إن "3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق حدودية عراقية - سعودية من قبل فصيل غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، وانفجرت في المجمع الملكي بالرياض في 23 يناير الماضي".

وفي 21 فبراير/شباط، أجرى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، زيارة رسمية إلى السعودية، أعقبها بيوم، زيارة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير، وتطورت بشكل أكبر مع تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية.