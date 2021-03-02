منظمات حقوقية تدين تنفيذ مصر حكم الإعدام في 11 شخصاً

أعدمت السلطات المصرية 11 شخصا في سجن سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، فيما تتواصل الانتقادات الدولية لاستمرار القاهرة في تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، الثلاثاء، إن "مصلحة السجون بوزارة الداخلية نفذت داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية أحكاما بالإعدام بحق 11 مسجونا مدانا في قضايا جنائية" الاثنين.

وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة (في الإسكندرية) تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تسمه، أن تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم؛ ما جعل الأحكام نهائية واجبة النفاذ.

وأضاف المصدر أن المنفذ بحقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل مقترنة بالسرقة والحريق.

ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام؛ حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وكانت منظمة "العفو" الحقوقية الدولية أوردت في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، العام الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا ضمن أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في 2019، بعد الصين وإيران والسعودية والعراق على الترتيب.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عليه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.