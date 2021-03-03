الولايات المتحدة تطالب الأسد بالكشف عن مصير المعتقلين في سجونه

طالبت الولايات المتحدة نظام الأسد بمعرفة مصير عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين في سوريا في الصراع المستمر منذ عشر سنوات، وتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد "تاريخ ومكان وسبب وفاتهم."

وقدمت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الطلب الثلاثاء في اجتماع غير رسمي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ملف حقوق الإنسان في سوريا.



ونددت غرينفيلد بما وصفته "الوحشية" و"المعاناة التي لا توصف" و"الفظائع المروعة" التي تسبب بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت: "نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وشيوخ وأطباء ومقدمو خدمات وصحفيون ونشطاء حقوقيون".

وأضافت "تعرض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب، كما اختفى عشرات الآلاف قسرا"

يأتي مطلب غرينفيلد بالإعلان عن مصير المعتقلين وإعادة الجثامين بعد صدور تقرير جديد من لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين الماضي جاء فيه أن النظام السوري اعتقل كثيرين تعسفيا، وارتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق هذه الاعتقال."

وذكر أن أطرافا آخرين بالنزاع ارتكبوا أيضا جرائم من خلال حرمان أفراد بشكل غير قانوني وتعسفي من حريتهم.

أدى الصراع السوري إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وتشريد نصف سكان البلاد الذي كانوا 23 مليونا قبل الحرب.

كما أن هناك خمسة ملايين لاجئ سوري في الخارج. فيما دُمرت مناطق شاسعة من سوريا، وما زال عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات.