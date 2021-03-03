مستشارة لدى رئيس الوزراء الفرنسي عملت في الترويج للسعودية

كشف موقع "ميديابارت" الإخباري في تقرير له يوم الثلاثاء أن "ميادة بولص" مستشارة الاتصالات الحالية لرئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس"، صرحت بأنَّها قادت حملة ترويج في فرنسا لصالح السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عملت "بولص" في وكالة "هافاس" للعلاقات العامة منذ عام 2016 إلى أن استخدمها رئيس الوزراء الفرنسي عام 2020.

وجاء في تقرير "ميديابارت" أن شركة "هافاس" كانت من بين الشركات الفرنسية التي عملت في الترويج والدعاية للسلطات السعودية والتي واصلت العمل معها بعد اغتيال "جمال خاشقجي" الصحفي المعارض في "واشنطن بوست" في سفارة بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وفي حديثها إلى "ميديابارت"، زعمت "بولص" أن مهمتها في "هافاس" كانت الترويج لمنتجع "العلا" السياحي في المملكة العربية السعودية.

وقالت: "الأمر كان متعلقاً بالتعريف بموقع تاريخي وثقافي، وما فيه من الآثار والأنشطة التي كانت تقام فيه لا سيما اكتشاف الصحراء وإنشاء متحف جديد مما يمكن أن تقدمه المنطقة للسياح الأجانب في المستقبل". مضيفةً أن "الشخصيات الدبلوماسية لم تكن جزءاً من العمل".

وأوضحت "بولص" أيضاً أن "العميل الذي فوض هافاس للقيام بمهماتها لم يكن دولة السعودية" وإنما مؤسسة "مسك" التي أسسها عام 2011 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفسه، ولا يزال يترأسها حتى اليوم.

وقد شهدت فترة عمل "بولص" في "هافاس" للترويج للسعودية في فرنسا اغتيال "خاشقجي"، القضية التي شوهت سمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي وافق على قتل "خاشقجي" على يد فريق اغتيال سعودي، وفقاً لتقرير المخابرات الأمريكية الأخير.