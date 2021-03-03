ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي يمنع نواباً فرنسيين من دخول مخيم "الهول" سيء السمعة

تعمد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي منع وفد يضم 4 نواب فرنسيين، من زيارة مخيم "الهول" سيء السمعة للاجئين، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك، الأربعاء، صادر عن النواب اليساريين فردريك دوماس وهوبيرت جوليان لافيريري وسيلفيا غويلاومي ومونير ساتوري.

وأوضح البيان أنه تم في الأيام الأخيرة الإشارة إلى أن وفودا من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا تمكنوا من زيارة المخيم.

وأضاف النواب أنهم بعدما عبروا الحدود السورية لم يسمح لهم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بزيارة المخيم.

وذكر البيان بأن التنظيم يحتجز في المخيم مئات الأوروبيين بينهم فرنسيين، مشددا على الحالة المزرية للمخيم وللمعتقلين فيه.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مساعدة الأطفال المحتجزين داخل المخيم.

جدير بالذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يحتجز في مخيم الهول الذي شيد في 17 أبريل/ نيسان 2017، أشخاصاً متهمين بالتعامل مع تنظيم "داعش" وعائلاتهم، فضلا عن كثير من المدنيين الأبرياء.