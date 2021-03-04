سفير أنقرة يطلع وزيرا سودانيا على مشاريع تركيا التنموية

أطلع السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، الخميس، وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت على المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية للمنظمات غير الحكومية التركية بالسودان.

والتقى نذير أوغلو الوزير السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأوضح أن بخيت أعرب للسفير التركي عن رغبته في الاستفادة من تجربة تركيا في تطوير قدرات وزارة التنمية الاجتماعية السودانية.

وأوضح السفير نذير أوغلو أن المنظمات التركية في السودان وفي مقدمتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، والهلال الأحمر، تنفذ نشاطا إنسانيا كل يوم تقريبا.

ولفت إلى إرسال تركيا طائرة مساعدات طبية إلى السودان لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا.

وأكد نذير أوغلو أن تركيا ستواصل مساعداتها إلى السودان عبر التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية السودانية.