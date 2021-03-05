الأمم المتحدة تجدد قلقها حول اختفاء الشيخة لطيفة

أكدت الأمم المتحدة الجمعة أنها لم تتلق حتى الآن أي إثبات من جانب حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طلبت دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم إثبات على ذلك، قال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين "لا، لم يحصل ذلك بعد".

وحاولت الأميرة البالغة من العمر 35 عاماً وهي ابنة محمد بن راشد آل مكتوم الفرار في العام 2018 من دبي، قبل أن تُعاد إليها. وفي مقاطع مصورة قالت "بي بي سي" إنها حصلت عليها الشهر الماضي من أصدقاء مقربين من الأميرة تقول الأخيرة إنها محتجزة في "فيلا تحولت إلى سجن" تحت حراسة عناصر شرطة. ويقول أصدقاؤها إن ليس لديهم أخبار عنها.

وقالت الأميرة في الفيديو "أشعر بالقلق على سلامتي وحياتي كل يوم (...). أخبرني عناصر الشرطة أنني سأظل في السجن طوال حياتي وأنني لن أرى الشمس من جديد"، مشيرة إلى أن "الوضع يزداد يأسًا كل يوم".

وفي آذار/مارس 2020، قضت محكمة بريطانية بأن أمير دبي أمر بخطف اثنتين من بناته، هما لطيفة وشمسة.

وحاولت الأخيرة، عندما كان عمرها 18 عاما الفرار من والدها عام 2000 بينما كانت تمضي إجازة في إنكلترا.

وبحسب رواية لطيفة، تم العثور على الفتاة بعد شهرين من هروبها، وتمّ "تخديرها" وأعيدت إلى دبي حيث "تم احتجازها".

ونظر القضاء البريطاني في دعوى بين أمير دبي والأميرة هيا التي أصبحت عام 2004 الزوجة السادسة لمحمد بن راشد وأحدثت ضجة كبيرة في عام 2019 بفرارها إلى لندن بصحبة ولديها.