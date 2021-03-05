بابا الفاتيكان يصل بغداد في زيارة تاريخية

وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، الجمعة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تاريخية تستمر 4 أيام.

ونقل تلفزيون "العراقية" الحكومي، لقطات مباشرة لهبوط الطائرة التي تقل البابا فرانسيس على أرض مطار بغداد الدولي.

وظهر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رأس المستقبلين لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال الدين من جميع الأديان والطوائف.

وهذه الزيارة الأولى لبابا فاتيكان إلى العراق على الإطلاق، كما أنها أول جولة خارجية للبابا منذ تفشي فيروس كورونا في العالم مطلع العام الماضي.

وقال البابا لصحافيين على متن الطائرة: "أنا سعيد باستئناف السفر" بعد 15 شهرا لم يغادر خلالها الفاتيكان بسبب جائحة كوفيد-19، وأضاف: "هذه الرحلة جزء من واجب على أرض معذبة منذ سنوات".