ميركل ودبيبة يتبادلان وجهات النظر حول الهدنة ومسار الحل بليبيا

تبادلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، مع رئيس الوزراء الليبي المُكلف عبد الحميد دبيبة، "وجهات النظر حول الهدنة والمسار السياسي في ليبيا".

أفاد بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في بيان، إثر اتصال هاتفي بين ميركل ودبيبة.

وأوضح زايبرت أن ميركل جددت لدبيبة دعم ألمانيا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإجراء الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف أن المستشارة الألمانية شددت على أهمية الامتثال لكافة شروط الهدنة في ليبيا.

ووفق بيان أصدره مكتب دبيبة، ناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي "مستجدات الوضع السياسي في ليبيا".

وقدمت ميركل التهنئة لدبيبة بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الليبية، فيما أشاد الأخير بـ"الدور الإيجابي لألمانيا تجاه بلاده من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا ودعمها مسار الحوار السياسي الليبي".

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وقدم دبيبة تشكيلة حكومته إلى البرلمان، الخميس، تمهيدا للتصديق عليها في جلسة مقررة بمدينة سرت (شمال وسط) في 8 مارس/ آذار الجاري.