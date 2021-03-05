واشنطن تتهم موسكو بعرقلة مساءلة النظام السوري حول السلاح الكيماوي

اتهمت السفيرة الأمريكية مجلس الأمن روسيا بالدفاع عن نظام الأسد "رغم ثبوت هجماته بالأسلحة الكيماوية"، وعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمساءلة الحكومة السورية ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن أيضا عن "العديد من الفظائع الأخرى".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن "نظام الأسد حاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.

هذا وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على نظام الأسد في أبريل/ نيسان 2020. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة سوريا بتقديم تفاصيل. وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في نوفمبر/ تشرين ثان لتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت. وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال أبريل/ نيسان للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.

وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر/ أيلول 2013، بضغط من روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيماوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق. وبحلول أغسطس/ آب 2014، أعلنت دمشق أن تدمير أسلحتها الكيماوية قد اكتمل. لكن كشف سوريا الأولي عن مخزوناتها الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ظل محل نزاع.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو لمجلس الأمن إن القضايا المتعلقة بكشف سوريا عن المنشآت الكيماوية "لا تزال معلقة" بما في ذلك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية والتي قال النظام السوري إنها "لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيماوية".



وقالت ناكاميتسو، مع ذلك، إن تحليل المعلومات وجميع المواد التي جمعها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2014 "يشير إلى أن إنتاج و/ أو التسليح بغازات الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد حدث بالفعل في هذه المنشأة".

وتابعت ناكاميتسو إن الفريق طلب من سوريا "الكشف عن الأنواع والكميات الدقيقة للغازات الكيماوية المنتجة و/ أو المُسَلحة في هذا الموقع"، لكنه لم يتلق أي رد.

من جانبه، اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بعض الدول، التي لم يذكرها بالاسم، باستخدام "بطاقة" الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر كأداة للضغط باستخدام اتهامات خطيرة "مدعومة بأدلة غير مقنعة مثل مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شهادة شهود مع العلم أنهم منحازين، أو حقائق مزورة".

وقال إنه في الوقت نفسه "هم يرفضون البراهين المضادة المقدمة ليس فقط من روسيا وسوريا، ولكن أيضًا من خبراء ومنظمات مستقلة، ولا يقدمون أي تفسير قوي لسبب قيامهم بذلك".

وكرر نيبينزيا اتهامات روسيا بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرائها التقنيين أصبحوا "ناقلي الادعاءات المعادية لسوريا من الدول الغربية".

وقال السفير الروسي: "السبب الجذري للمشكلة هو أن زملاءنا الغربيين حولوا ملف سوريا الكيماوي منذ فترة طويلة إلى وسيلة لمعاقبة السلطات غير المرغوب فيها في دمشق... لذلك، فإن محاولات إثبات الصلة بين الملف والاستخدام الفعلي أو عدم استخدام الأسلحة الكيميائية لا معنى لها على الإطلاق."