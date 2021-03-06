قتلى وجرحى في قصف صاروخي على مصاف نفطية في جرابلس السورية

أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في منطقة جرابلس شمال سوريا إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل الجمعة السبت، مسببة حريقا كبيرا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس.

واحتاجت فرق الإنقاذ إلى ساعات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في نحو ثلاثين خزانا.