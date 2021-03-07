إسرائيل تجدد اعتقال الصحفية الفلسطينية بشرى الطويل

جددت إسرائيل، الأحد، الاعتقال الإداري للصحفية الفلسطينية بشرى الطويل المحتجزة في سجونها.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، أن السلطات الإسرائيلية جددت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عاما) من مدينة البيرة، وسط الضفة، لمدة 4 شهور.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تجديد اعتقال الأسيرة الطويل، إداريا، المعتقلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

والطويل، هي الصحفية الفلسطينية الوحيدة المعتقلة في السجون الإسرائيلية، وفق النادي، وتقبع في سجن الدامون (جنوب)، إضافة إلى 37 معتقلة فلسطينية.

وفي وقت سابق الأحد، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن والدها جمال الطويل، بعد اعتقال لمدة 8 شهور.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، نحو 4500؛ منهم 140 من الأطفال القاصرين، حسب تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.