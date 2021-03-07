الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرتين حوثيتين في الجوف

أسقط الجيش اليمني، الأحد، مسيرتين حوثيتين بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف على الحدود السعودية، فيما استكملت قواته السيطرة على إحدى مديريات محافظة تعز (جنوب غرب).

وأفاد بيان للقوات المسلحة اليمنية، بأن "دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأضاف أنه "تم إسقاط الطائرتين في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف"، دون مزيد من التفاصيل.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية ويمنية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وفي سياق متصل، قال الجيش اليمني بتعز، في بيان، إنه استكمل سيطرته على مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (جنوب غرب).

وأضاف: "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملا السيطرة على كافة المواقع التي كانت بحوزة مليشيا الحوثي الإرهابية في الريف الغربي لمديرية جبل حبشي وتأمينها بشكل كامل".

وأوضح أن "المعارك انتقلت إلى عزلة اليمن في مديرية مقبنة غربي المحافظة".

وأضاف: "سقط ما لا يقل عن 70 عنصرا من المليشيا (الحوثيون) بين قتيل وجريح في المعارك الدائرة بعزلة اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول ما أعلنه الجيش بشأن الأمرين.

وتتقاسم الحكومة اليمنية والحوثيون السيطرة على مناطق بتعز، أكبر المحافظات اليمنية سكانا.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري سعودي-إماراتي، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.