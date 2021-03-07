السعودية تعلن تدمير 5 مسيرات "مفخخة" أطلقها الحوثيون نحوها

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، نشرته الوكالة السعودية الرسمية (واس).

وقال المالكي: "تم اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأضاف أن "جميع المسيرات حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، دون الإشارة إلى المنطقة المستهدفة داخل المملكة.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول بيان التحالف، حتى الساعة (6:45 ت.غ).

وخلال الأيام الماضية، صعد الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليسيتة على السعودية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.