مقتل 3 صيادين قبالة شواطئ غزة بعد إصابة قاربهم بصاروخ

قُتل، الأحد، ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة، إثر سقوط صاروخ على قاربهم، قال مسؤول نقابي إنه "مجهول المصدر".

وأفاد نزار عيّاش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، للأناضول، بأن "صاروخا سقط على قارب الصيادين الثلاثة، في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهادهم".

وأوضح أن "الصاروخ لم يعرف مصدره بعد".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة (تديرها حركة حماس) في بيان مقتضب، إنها "تُحقق في حادث استشهاد ثلاثة صيادين إثر انفجار بمركبهم قبالة شاطئ مدينة خانيونس، صباح الأحد"، دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي تورطه في الحادث.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في الجيش قولها إن البحرية الإسرائيلية ليست ضالعة في الحادث، وكانت سفنها وقطعها الحربية على بعد عشرات الكيلومترات من مكان وقوعه.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "كان" الرسمية عن الجيش، إنه لم يحدث إطلاق نار من جانبه، وأن الحديث يدور عن "حادث داخلي"، ربما ناجم عن عطل ما.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، فتحت قوة بحرية إسرائيلية النار تجاه قارب فلسطيني أمام سواحل قطاع غزة.

ووقتها أطلق زورق إسرائيلي النار على القارب وقام بإغراقه قبالة مدينة خان يونس، بزعم أنه شكل تهديدا (لم يحدده)، دون أن يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، بحسب "يديعوت أحرونوت".