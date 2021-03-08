البابا يعود لروما بعد زيارة تاريخية للعراق المثقل بالجراح

اختتم البابا فرنسيس اليوم جولته التاريخية إلى العراق التي أراد منها بث الأمل في نفوس أبناء الجالية المسيحية في البلاد برسالة من التعايش والتسامح والسلام.

شهد البابا والوفد المرافق له مراسم وداع في مطار بغداد التي غادرها متوجها إلى روما بعد زيارة البابوية استمرت أربعة أيام وغطت خمس محافظات في أنحاء العراق.

عندما أقلعت طائرة البابا، كان الرئيس العراقي برهم صالح على مقربة من المدرج يلوح بيديه وداعًا لفرنسيس.

في كل منعطف، حث فرانسيس العراقيين على تبني التنوع .. من النجف في الجنوب حيث عقد لقاء تاريخيا وجهاً لوجه مع رجل الدين الشيعي القوي آية الله العظمى علي السيستاني، حتى نينوى في الشمال، حيث التقى بالمسيحيين.

تجمع الناس حشودا لإلقاء نظرة على البابا أينما ذهب، مما أثار مخاوف من فيروس كورونا فيما قلة هم الأشخاص الذين ارتدوا أقنعة الوجه، خاصة خلال توقف فرانسيس في شمال العراق الأحد.

انتهى ذلك اليوم بعقد قداس في الهواء الطلق في ملعب استقطب ما يقرب من 10 آلاف شخص. كان الأمن مشددًا وكانت معظم الأحداث خاضعة لرقابة صارمة.

أعرب خبراء الصحة العامة عن مخاوفهم قبل الزيارة من أن التجمعات الكبيرة يمكن أن تكون بيئة خصبة لفيروس كورونا في بلد يعاني من تفش كبير للفيروس حيث تم تطعيم القليل منهم. علماً أن البابا وأعضاء وفده تلقوا اللقاح لكن معظم العراقيين لم يتم تطعيمهم.