البنتاغون: الهجمات الحوثية على السعودية "غير مقبولة وخطيرة"

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السعودية واصفها إياها بـ"الخطيرة".

ونقل موقع قناة الحرة عن جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون إدانته للهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية وقال إنها "غير مقبولة وخطيرة".

وأضاف المتحدث أن هذه الممارسات لا تقوم بها جماعة تملك رغبة جدية لإحلال السلام.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة على السعودية.

وقال إن المملكة تواجه "تهديدات أمنية حقيقية من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران".

ومساء اليوم، أعلن ‏‎التحالف السعوديـالإماراتي تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، أطلقهما الحوثيون تجاه منطقة جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد يوم من تصعيد حوثي جديد استهدف منشأة تابعة لشركة "أرامكو"، وأهداف سعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.