التحالف يعلن تدمير صاروخ ومسيرة أطلقهما الحوثيون نحو السعودية

أعلن ‏‎التحالف السعودي-الإماراتي، مساء الإثنين، تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، أطلقهما الحوثيون تجاه منطقة جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد يوم من تصعيد حوثي جديد استهدف منشأة تابعة لشركة "أرامكو"، وأهداف سعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.

وأوضح التحالف، أنه "تم تدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه ‎ (منطقة) خميس مشيط".

وأفاد بأنه" تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية"، دون تحديد منطقه بعينها.

ولم يتطرق التحالف السعودي-الإماراتي إلى تفاصيل أخرى.

في السياق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، عن استهداف مطار "أبها" السعودي، بصاروخ باليستي.

وقال سريع في بيان، إن "القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين) تمكنت من ضرب هدف عسكري حساس بمطار أبها الدولي".

وأضاف أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية".

واعتبر سريع، أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار على بلدنا".

وفي تصعيد جديد، أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، استهداف منشأة تابعة لشركة "أرامكو"، وأهداف عسكرية بمناطق الدمام (شرق السعودية) وعسير وجيزان (جنوب غرب) بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.

وفي اليوم ذاته، أعلن التحالف، اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة خلال ساعات النهار، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، مع إطلاق عملية عسكرية جوية ضدهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.