دبيبة يصل سرت لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان الليبي

وصل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، الاثنين، إلى مدينة سرت (غرب) لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، للأناضول، إن "دبيبة وصل سرت لعرض تشكيلته الوزارية على أعضاء مجلس النواب في جلستهم المزمع عقدها لاحقا اليوم".

بدوره، ذكر عضو مجلس النواب الليبي، محمد الرعيض، أن عدد النواب الواصلين إلى سرت بلغ نحو 90 نائبا من مجلسي طبرق وطرابلس.

وأضاف الرعيض أن "35 نائبا آخرين قادمين من طرابلس سيصلون سرت بعد قليل (..) سيبلغ عدد النواب أكثر من 125 وسنمنح الثقة للحكومة وبقوة".

ويبلغ إجمالي أعضاء النواب الليبيين 200، منهم 12 لم يتم انتخابهم بمدينة درنة (شرق) منذ 2014، فيما توفي 10 آخرين، الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وسيجري خلال جلسة اليوم، التصويت على منح الثقة لهيكلة الحكومة الجديدة، التي أعلن دبيبة سابقا أنها تحتوي على 27 حقيبة وزارية.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيت تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.