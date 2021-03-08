في يوم المرأة.. "أمهات ديار بكر" يواصلن اصرارهن على استرداد أبنائهن

تواصل أمهات تركيّات في ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، باصرار اعتصامهن أمام مبنى فرع حزب الشعوب الديمقراطي، للمطالبة باسترداد أولادهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في وقت تحتفل فيه أمهات العالم بيومهن العالمي.

وتواصل أمهات ديار بكر الاعتصام منذ 553 يوما، وتحديدا منذ 3 سبتمبر/ أيلول 2019، حيث يتهمن حزب "الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في اختطاف أبنائهن وزجهم في صفوف المنظمة الإرهابية.

وقالت "عائشة غول بيجار"، في بيان قرأته باسم الأمهات المعتصمات، إن حزب الشعوب الديمقراطي، يتجاهل مطالبهن، في حين يزعم دوماً دفاعه عن حقوق المرأة.

وطالبت "الشعوب الديمقراطي" بإعادة أولاد الأمهات الذين تم اختطافهم واقتيادهم إلى صفوف "بي كا كا" من خلال الحزب.

وأكدت على عزم الأمهات مواصلة الاعتصام لحين استرداد جميع أبنائهن من صفوف المنظمة الإرهابية.

وهنأت "بيجار" الأمهات المعتصمات في يومهن العالمي، محفّزة إياهن على مواصلة الاعتصام.

بدورها، قالت الأم فاطمة أقّوش، إن اليوم العالمي للمرأة، يمر عليهن بشكل مختلف عن نساء العالم، وسط أجواء من الحزن لافتقدهن فلذة أكبادهن.

وأضافت أنها تواصل الاعتصام من أجل استرداد ابنتها "صونغول" من صفوف المنظمة الإرهابية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، أعرب عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.