في يوم المرأة العالمي.. إسرائيل تعتقل سيدتين فلسطينيتين وتمنع فعالية ثقافية نسوية بالقدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، سيدتين فلسطينيتين، ومنعت تنظيم فعالية ثقافية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف اليوم الإثنين.

وقال شهود، إن قوات من الشرطة الإسرائيلية، داهمت مركز الطور النسوي، ببلدة الطور، ومنعت معرض "هويتنا تراثنا" الذي نُظم بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأضاف شهود العيان إن الشرطة الإسرائيلية داهمت المعرض، وصادرت موادا ثقافية ومُطرّزات.

وأشار الشهود إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مديرة مركز الطور النسوي إخلاص الصياد، ومصممة الأزياء منال أبو سبيتان.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية، على مدخل المركز، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه، وألصقت على بابه أمرا بمنع الفعالية الثقافية.

ولم تعقب الشرطة الإسرائيلية على أسباب اقتحامها للفعالية الثقافية، ومنعها.

وصعّدت الشرطة الإسرائيلية من منع الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالقدس الشرقية، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.