إسرائيل تواصل معاملة الكثير من اليهود كمواطنين من الدرجة الثانية

لا يزال الزواج في إسرائيل خاضعاً للسلطات الدينية الحكومية وذلك بموجب قانون يعود إلى العهد العثماني، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول "ديفيد بن غوريون" بتمديد العمل به.

وعلى مدى سنوات طويلة لا يعترف بالزيجات في إسرائيل إلا إذا تمت في إطار ديني سواء أكان يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً كجزء من قانون الأسرة الإسرائيلي. الأمر الذي يمنع الأزواج الذين لا يعتبر أحدهم يهودياً كامل التهويد بإثبات نسبه إلى سلالة غير منقطعة من الأمهات اليهوديات، من فرصة عقد الزواج داخل البلاد.

ومع ذلك، تعترف السلطات الاسرائيلية بالزيجات المدنية التي تجرى في الخارج في دول مجاورة مثل قبرص الرومية أو اليونان، مما يمكّن المتزوجين من تثبيت زواجهم في وزارة الداخلية الإسرائيلية. ولكن مع جائحة كوفيد-19، لم يكن إجراء الزواج خارج البلاد متاحاً بسبب الإغلاق والحد من السفر.

وفي هذا الصدد، أعلنت ولاية يوتا الأمريكية في فبراير/شباط من هذا العام، أنها ستعترف بالزيجات التي تتم عبر تطبيق "زووم" عبر الإنترنت حتى لو لم يكن الأزواج موجودين في الولاية أو حتى داخل حدود الدولة أثناء عقد القران.

ومع وصول حالات الزواج عبر الإنترنت إلى حوالي 150 حالة، أمر وزير الداخلية الإسرائيلي "أرييه درعي" وهو سياسي متشدد، مكتبه بالتوقف عن الاعتراف بزيجات "يوتا/زووم". وتركت هذه الخطوة مئات الأشخاص في مأزق قانوني، إذ يعتبرون متزوجين في الخارج لكنهم عازبون في بلدهم.

وفي الأسبوع الماضي، وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة كبيرة للمؤسسة الأرثوذكسية القوية في البلاد، وحكمت بأن الأشخاص الذين اعتنقوا اليهودية من خلال حركات الإصلاح والتبشير في إسرائيل هم يهود أيضاً ويحق لهم أن يصبحوا مواطنين.

وتمحور هذا الحكم التاريخي الذي استغرق إصداره 15 عاماً، حول السؤال المثير للجدل: من هو اليهودي؟ وشكل انتصاراً مهماً لحركات الإصلاح والتبشير التي طالما تم تهميشها من قبل السلطات الدينية اليهودية، كون هذه الحركات الليبرالية تمثل الغالبية العظمى من اليهود الأمريكيين المنتسبين لليهودية، في إسرائيل.

وكانت المؤسسة الأرثوذكسية المتشددة القوية في إسرائيل تحتكر فعلياً المسائل الدينية لليهود الإسرائيليين، وتشرف على طقوس دورة الحياة مثل حفلات الزفاف والدفن، واستخدمت نفوذها السياسي لكسب التأثير على أمور مثل الهجرة.

لكن حكم المحكمة الصادر حديثاً لا يحل المشكلات التي يواجهها الأشخاص المؤهلون للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب ما يسمى بقانون العودة، في حين لا يعتبرون يهوداً بموجب القانون الديني.

يذكر أن قانون العودة يمنح الجنسية الإسرائيلية لأي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل، بينما يشترط القانون الديني أن يكون لليهودي كامل التهويد أم يهودية. وكانت هذه التعريفات المختلفة قد سببت لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى إسرائيل معظمهم من الاتحاد السوفيتي، المعاناة من التمييز عند السعي للحصول على خدمات دينية من الدولة.