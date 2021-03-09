تقرير: عدد المستوطنين بالضفة المحتلة ازداد بنسبة 42% في آخر 10 سنوات

كشف تقرير إسرائيلي، صدر الثلاثاء، أن أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة ازدادت بنسبة 42% مقارنة بعام 2010.

جاء هذا في تقرير أعده مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة "بتسيلم"، و"كيرم نابوت"، وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين، حمل اسم "هذه لنا، وهذه أيضاً لنا: سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيّة".

وقال التقرير إن هذه الزيادة الكبيرة، جاءت بسبب الامتيازات التي تمنحها الدولة، لسكان المستوطنات.

وأضاف أن عدد سكان المستوطنات يعدّون اليوم 441,619 نسمة، وهي زيادة بنسبة 42% مقارنة ببداية العقد في عام 2010.

ولا يشمل التقرير المستوطنات في مدينة القدس الشرقية المحتلة التي يقدر عدد المستوطنين فيها نحو 220 ألف شخص، بحسب تقرير سابق لـ" بتسيلم".

وجاء في التقرير: "تُسخّر إسرائيل طرقا مختلفة، رسمية وغير رسمية، لتشجيع مواطنيها اليهود على الانتقال للسكن في المستوطنات، وتطوير مبادرات اقتصاديّة داخلها وحولها".

وأضاف: "على سبيل المثال تقدّم الدولة للمستوطنين امتيازات في مجال الإسكان، تتيح حتى للأسر التي تعدم الإمكانيّات أن تقتني منزلاً في المستوطنات".

وأكمل التقرير: "في السّنة الماضية وحدها بلغت نسبة تزايد المستوطنين السنويّة 3.2% ولأجل المقارنة نشير أنّ نسبة تزايد المواطنين والمقيمين في إسرائيل بلغت في السّنة الماضية 1.9% فقط، أي أنّ الزيادة السكّانيّة في المستوطنات كانت أعلى بـ 68%".

ولفت التقرير إلى أن "التزايد السكّانيّ كان سريعاً على الأخصّ في كتلتي المستوطنات الكبريين، مدينتي المستوطنين الأرثوذكس (الحريديم) "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت".

وقال: "في نهاية العام 2020 بلغ عدد سكّان المدينتين 140,053 نسمة أي ما يُقارب ثلث عدد المستوطنين في الضفة الغربيّة، إنّها زيادة بنسبة 435% مقارنة بعام 2000 حيث كان عدد سكّان المدينتين آنذاك 32,200 نسمة".

وأوضح أن الدولة تقدم امتيازات ومحفّزات للمناطق الصناعيّة الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة عبر تخفيض أسعار الأراضي ودعم تشغيل القوى العاملة في المصانع هناك، مشيراًإلى أن هذه الامتيازات والمحفّزات تلعب دوراً حاسماً في الزيادة المتواصلة لعدد المصانع.