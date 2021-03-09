ليبيا.. تعليق تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة إلى الأربعاء

علق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، جلسته الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى الأربعاء، بحسب برلماني ليبي.

وقال عضو مجلس النواب عن مصراتة، محمد الرعيض، إن "المجلس قرر تعليق الجلسة إلى الأربعاء".

وأضاف الرعيض أن "جلسة الأربعاء ستكون للتصويت على منح الثقة للحكومة".

وحول مدى إمكانية منح الثقة للحكومة من عدمها قال الرعيض: "الأربعاء إن شاء الله سنمنحها الثقة بكل تأكيد".

والثلاثاء، قدم دبيبة تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب.

والاثنين، انطلقت جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، برئاسة عقيلة صالح، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة، لكنها علقت إلى الثلاثاء، قبل أن تعلق مرة أخرى للأربعاء.

ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 26 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.