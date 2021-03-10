محكمة تونسية تقضي بإلغاء قرار الإفراج عن نبيل القروي

ألغت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الأربعاء، قرار الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وقال الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، للأناضول، إن "دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قدمت طلبا بنقض قرار الإفراج عن القروي".

وأضاف: "محكمة الاستئناف قبلت الطلب وقررت إبطال (إلغاء) قرار الإفراج عن القروي وإبقائه بالسجن".

ولم يعط الطرخاني تفاصيل إضافية بخصوص حيثيات القرار.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، قرر القضاء الإفراج المؤقت عن القروي، بكفالة مالية قيمتها 10 ملايين دينار (نحو 3.7 ملايين دولار).

لكن إعلاما محليا نقل عن محامي القروي، نزيه الصويعي، قوله إن هيئة الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" تواجه صعوبات في توفير مبلغ الضمان المالي.

والقروي، رجل أعمال ورئيس حزب "قلب تونس" (23 نائبا من أصل 217)، ومرشح سابق للرئاسة في سبتمبر/أيلول 2019.

وأوقفته السلطات في أغسطس/آب 2019، على خلفية بلاغ ضده بتهمة "الفساد المالي".