نتنياهو ينفي طلبه من روسيا البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سوريا

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نسبته إليه إحدى القنوات التلفزيونية من قول إن الروس يبحثون عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا.

والثلاثاء، نقلت القناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن نتنياهو أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تبحث عن رفات كوهين الذي أعدمته دمشق عام 1965، في مقبرة مخيم اليرموك.

كما نقلت القناة عن مصدر لم تسمه في حكومة النظام السوري إن الأخير سلم "غرضا شخصيا" تعود ملكيته للجاسوس الإسرائيلي إلى الروس، الذين نقلوا بدورهم هذا "الغرض" إلى تل أبيب لفحصه.

وتنظر تل أبيب إلى كوهين على أنه من أهم جواسيسها، إذ وصل سوريا في يناير / كانون الثاني 1962، منتحلا اسم "كامل أمين ثابت"، وأقام في العاصمة دمشق، ونسج علاقات مع مسؤولين كبار، وتقلد مناصب مهمة وجمع معلومات تفصيلية عن الجيش السوري ونشاطه في مرتفعات الجولان وآلية صنع القرار في دمشق، قبل أن يفتضح أمره ويعدم شنقا في 18 مايو/آيار 1965.

وقال مكتب نتنياهو في بيانه، بحسب قناة "كان" الرسمية: "فيما يتعلق بالغرض الذي يعود إلى إيلي كوهين؛ هذا خبر غير صحيح".

وأضاف: "أوضح رئيس الوزراء أن المساعي لإعادة رفات إيلي كوهين مستمرة طوال الوقت، وهي ليست مرتبطة بالرئيس الروسي بوتين".

وحسب المكتب قال نتنياهو للقناة: "لم أقل ولن أقول هنا إننا نفعل ذلك من خلال روسيا (..) المساعي مستمرة حاليا أيضا، هناك جهد مستمر وأتمنى أن يسفر عن نتائج".

ومن المقرر أن تبث القناة الإسرائيلية المقابلة مع نتنياهو في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.

ومؤخرا، تداول الإعلام العبري تقارير حول عمليات بحث يقوم بها الروس عن رفات كوهين في سوريا.

وسبق أن طالبت إسرائيل دمشق بإعادة رفات كوهين، لكن الأخيرة كانت ترد بالقول إنهم "لا يعرفون مكان دفنه".