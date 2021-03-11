الإمارات تطلق صندوقا بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

أعلنت الإمارات، الخميس، إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

ووفقا للبيان، تم الإعلان عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية اليوم بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أبوظبي، اليوم، "لكن خللا في التنسيق بشأن مرور طائرته عبر الأجواء الأردنية أدى إلى تأجيل الزيارة"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات، أن بن زايد ونتنياهو بحثا في المكالمة الهاتفية، "تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام (اتفاق التطبيع) التي تم توقيعها بين البلدين".

وجرى عقب الاتصال، الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية داخل إسرائيل.

وأوضح البيان أن "الإمارات ستقوم من خلال الصندوق بالاستثمار في إسرائيل، ضمن قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".

وتابع: "سيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويله من مخصصات حكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص الإماراتية".

ويهدف إنشاء الصندوق "إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.. وفتح المجال للاستثمارات، وخلق فرص الشراكة لدفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدين والمنطقة" وفق الوكالة.

ووقعت الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات بينهما، تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.