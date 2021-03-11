بعد اعتقال 5 سنوات.. إطلاق قائد سابق لقوات "الجنجويد" بالسودان

أعلن "مجلس الصحوة الثوري" السوداني، الخميس، إطلاق سراح رئيسه القائد السابق لقوات "الجنجويد" موسى هلال، و13 من منسوبي المجلس بعد اعتقال دام 5 سنوات.

وذكر المجلس (حزب سياسي) في بيان، أن الاعتقال جرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بـ"تهم تتعلق بمقاومة ومناهضة النظام البائد (نظام عمر البشير)".

وأضاف: "وقد تم شطب الدعوى الموجهة ضدهم بواسطة المحكمة العسكرية بموجب العفو الرئاسي الصادر عنهم".

ولم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في 23 فبراير/شباط الماضي، أن السلطات ستطلق سراح موسى هلال بعفو رئاسي.

وخلال الفترة الماضية نظمت أسرة هلال، وقفات احتجاجية متكررة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم، لإطلاق سراحه وأبنائه ورفاقه.

واعتقلت قوات أمنية، هلال و3 من أبنائه وآخرين في بلدته "مستريحة" بولاية شمال دارفور، بعد معركة شرسة سقط خلالها قتلى وجرحى، في سياق محاربة الحكومة لرافضي جمع السلاح.

وبرز موسى هلال المولود بولاية شمال دارفور عام 1961، كقائد لمليشيا شهيرة محسوبة على مجموعة القبائل العربية، أطلق عليها وقتها "قوات الجنجويد"، التي حاربت إلى جانب الحكومة منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003.

وفي يناير/ كانون الثاني 2014، أسس هلال "مجلس الصحوة الثوري" في "مستريحة"، باعتباره حزبا سياسيا لكل السودانيين، يسعى عبره لعقد مصالحات اجتماعية وإصلاحات سياسية.