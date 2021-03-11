قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أطفالا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أطفال تراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 12 عاماً، بالقرب من "بؤرة حفات ماعون" الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونشرت منظّمة "بتسيلم" فيديو أمس الأربعاء يوثّق لحظة الاعتقال من بلدة يطا قرب الخليل، ويظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون عدداً من الأطفال، فيما كان أحد الرجال يصرخ بوجه الجنود: "ألا تخجلون من القبض على الأطفال؟ هذا عمل إجرامي".

وقالت "بتسيلم" في تعليق على المقطع: "جرى اقتياد الأطفال إلى مستوطنة كريات أربع وسط الخليل للتحقيق معهم قبل إطلاق سراح 3 منهم لاحقاً"، فيما لم يعرف مصير الاثنين الآخرين.

الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بالأطفال الفلسطينيين ويعتقل بعضهم.

نادي الأسير الفلسطيني قال العام الماضي إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني ممن تقلّ أعمارهم عن (18 عاماً) منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الشهر الماضي، غالبيتهم من القدس المحتلة في عمليات اعتقال ممنهجة، كان لها آثار كارثية على مصيرهم ونفسياتهم.