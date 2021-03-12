مسلحون مجهولون يقتلون 7 أفراد من أسرة واحدة شمالي العراق

أفاد محافظ محافظة صلاح الدين شمالي العراق عمار جبر، الجمعة، بمقتل 7 من أفراد أسرة واحدة رمياً بالرصاص خلال اقتحام مجهولين لمنزلهم في المحافظة.

وفي بيان مقتضب، أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر أن القتلى هم 7 أشخاص من عائلة واحدة.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، للأناضول، وهو ضابط في شرطة صلاح الدين، أن "مسلحين يرتدون ملابس الجيش، اقتحموا فجر الجمعة، منزلا في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، وقتلوا جميع من كان في المنزل رميا بالرصاص، ولاذوا بالفرار".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "القتلى هم 5 شباب وامرأتان"، مشيرا أن "دوافع الهجوم غير معروفة لغاية الآن".

وتابع أن "قيادات أمنية عليا وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

ورجح المصدر أن يكون عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي هم من نفذوا الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الساعة 9.30 تغ.