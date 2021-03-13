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الأردن يعلن وفاة 8 مرضى بمستشفى حكومي بسبب انقطاع الأكسجين وسط حالة هلع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.03.2021 13:51
آخر تحديث في 13.03.2021 14:12
الأردن يعلن وفاة 8 مرضى بمستشفى حكومي بسبب انقطاع الأكسجين وسط حالة هلع

ارتفع عدد الوفيات من المرضى إلى 8 في مستشفى حكومي غربي العاصمة الأردنية عمان، بعد انقطاع الأكسجين عنهم، السبت، وفق إعلام حكومي.

وأفادت قناة "المملكة" (حكومية) بارتفاع عدد الوفيات من المرضى في مستشفى "السلط الجديد" إلى 8، لانقطاع الأكسجين عنهم، بعدما كان 6 في وقت سابق.

وكشفت القناة، وجود عدد من الحالات الحرجة (لم تحدد عددها)، وحالة من الهلع عمت المستشفى بسبب الحادثة، تزامنا مع تواجد أمني كثيف.

وأوضحت أن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، توجه إلى المستشفى لمتابعة ما يجري هناك.

وفي السياق، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وشدد الخصاونة، في بيان، على "إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح، لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها".

وأكد ضرورة أن "يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

ولم توضح السلطات الأردنية، على الفور، إن كان الأمر يتعلق بمرضى مصابين بفيروس كورونا أم لا.

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