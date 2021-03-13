ليبيا.. الدبيبة يتسلم مقر ديوان مجلس الوزراء بطرابلس

أعلنت الحكومة الليبية الجديدة أنها تسلمت، السبت، مقر ديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق تصريح مقتضب لمحمد حمودة المتحدث باسم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حمودة: "هذا هو أول مقر (للحكومة) يتسلمه الدبيبة رسميا".

وعقد الدبيبة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، "اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان".

وأضاف البيان، أن الاجتماع هدف إلى "وضع خطة عمل للديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية".

والخميس، قال حمودة، إن الحكومة "ستتسلم مهامها خلال الأسبوع المقبل (الجاري)".

وفي اليوم ذاته، عقد الدبيبة أول اجتماع له منذ منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومته مع مسؤولين في الملف الصحي بحث خلاله الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في مدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح في البلاد، فاقمه هجوم مسلح شنته مليشيا الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، في أبريل/نيسان 2019، وباء بالفشل بعدما استمر لأكثر من عام.