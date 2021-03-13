مجلس الأمن الدولي يدعو لتسليم جميع السلطات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية

دعا مجلس الأمن الدولي إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية خروج المرتزقة من البلاد.

وقد منح مجلس النواب الليبي الأربعاء، خلال جلسة بمدينة سرت الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

وشدد المجلس في بيان ليلة الجمعة/السبت، على أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في العملية السياسية.

وأضاف: "ندعو جميع السلطات والجهات الفاعلية الليبية إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة".

كما دعا المجلس، الحكومة المؤقتة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون أول 2021.

وأيضا إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة (..) وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار"، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية.

وأردف: "ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل (..) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".