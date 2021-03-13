موجة غبار تجتاح عدداً من دول الخليج

نشرت 3 دول خليجية تحذيراً من موجة غبار أدت لإغلاق موانئ وانعدام الرؤية قبل ساعات ومن استمرارها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، السبت، بأن حالة الطقس تشهد "فرصا لتصاعد الغبار بفعل حركة الرياح، (...) على أن تنخفض الرؤية الأفقية أثناء تصاعد الغبار".

فيما ذكرت صحيفة الرؤية العمانية عبر موقعها الإلكتروني السبت، أن هناك "رياحا نشطة على عدد من مناطق البلاد ومسقط (العاصمة) تتصدر"، دون تفاصيل أكثر.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، السبت إلى أن حالة الطقس في المملكة "ستشهد استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض".

وأضافت: "سيمتد تأثيرها إلى نجران (جنوب)، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

والجمعة، شهدت الرياض وعدة مناطق موجة غبار، وسط تنبيه وزارة الصحة لمن لديهم أمراض بالجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة، وفق إعلام محلي.

كذلك سيكون طقس البحرين السبت، كثيف الغبار في بعض المناطق"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وتعرضت البحرين، الجمعة، لموجة غبار مصحوبة برياح شديدة، وصدور تحذيرات أمنية لمستخدمي الطريق ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر لتدني الرؤية لأقل من 500 متر، بحسب إعلام محلي بينه صحيفة "أخبار الخليج".

وتحت هاشتاغي "#غبار_الكويت"، و"#العاصفة_الرملية"، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، عبر حسابها بتويتر، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاث، منذ مساء الجمعة.

وأشارت المؤسسة، أنها ستستأنف أعمالها بعد استقرار الأحوال الجوية.

والسبت، ذكرت صحيفة القبس الإلكترونية بالكويت، أن "الطقس سيكون اليوم معتدلا مع ظهور بعض السحب العالية".