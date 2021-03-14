4 ضربات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدينة أوباري جنوبي ليبيا

أفاد مسؤول محلي في مدينة أوباري، جنوبي ليبيا، بتعرض المدينة فجر الأحد، لـ 4 ضربات جوية، نفذتها طائرة دون طيار.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه للأناضول، أن الضربات استهدفت نقاطا مختلفة، يرجح قربها من مركز المدينة، إلا أنه لم يتم تحديدها على وجه الدقة.

ولفت المصدر إلى أن الضربة الأولى وقعت عند الساعة الرابعة فجراً (02:00 ت غ) والأخيرة عند الساعة السابعة.

وأشار إلى أن أصوات الطيران كانت مسموعة بأجواء المدينة، منذ غروب شمس السبت، واستمرت حتى تنفيذ الضربات، بينما غابت بعد ذلك.

وحتى الساعة 07:20 ت غ، لم تصدر أي بيانات من قبل السلطات الليبية بشأن الضربات.

ورجح المصدر أن تكون الضربات من تنفيذ القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، حيث سبق لها تنفيذ ضربات شبيهة بالمدينة، لكنه لفت إلى أنها المرة الأولى التي تنفذ فيها 4 ضربات متتالية.

وتعد أوباري (964 كم جنوب طرابلس) ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل "الشرارة" النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.