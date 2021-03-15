إيران تعلن دعم محادثات الدوحة حول الأزمة السورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، دعم بلاده للمحادثات السورية التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، وشاركت فيها تركيا وروسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في طهران الاثنين، أن إيران "تدعم أية خطوة تساهم في حل الأزمة السورية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وقال إن السياسات الإيرانية حول سوريا "واضحة".

وأكد أن طهران ترحب بـ "أية مبادرة تخفف من آلام الشعب السوري، وتساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد".

وشدد في الوقت ذاته على أن مسار أستانة، من أكثر المبادرات نجاحاً في حل الأزمة السورية.

والخميس، أصدرت تركيا وروسيا وقطر بيانا مشتركاً، عقب لقاء ثلاثي جمع وزراء خارجيتها، أكدت فيه حرصها على الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ودعمها للحل السياسي للأزمة.