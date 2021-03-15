بيدرسون يطالب بحوار دولي جديد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الإثنين، إن اللجنة الدستورية لا يمكن بمفردها حل النزاع في سوريا ولابد من الإعداد المتأني لجولة سادسة من المفاوضات.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن منعقدة حاليا حول الأزمة السورية، بمناسبة في الذكرى العاشرة للثورة.

وأضاف المبعوث الأممي أن الصراع بات دوليا ومعظم قضايا حله ليست بيد السوريين.

وأشار إلى أنه "يجب مواصلة العمل الدبلوماسي وإطلاق حوار دولي جديد للتوصل إلى حل سياسي".

وتابع: "على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254".

ويصادف منتصف شهر آذار/ مارس الجاري الذكرى العاشرة للثورة السورية، حيث يطالب الثوار السوريون بإنهاء حكم عائلة الأسد التي تهيمن على البلاد منذ نصف قرن. لكن النظام السوري قابلها بالقمع والعنف الشديد، ما أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا واندلاع حرب داخلية شاركت فيها دول خارجية عديدة داعمة للنظام لا سيما روسيا وإيران.