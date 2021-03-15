عقوبات بريطانية جديدة على نظام الأسد

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد ستة أعضاء في نظام بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية الجديد، لدورهم في "قمع الشعب السوري".

وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لدورهم في القمع المنهجي الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم".

وأضاف أن "نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ وطالب بالإصلاح السلمي".

وبحسب وكالة رويترز، من بين الذين شملتهم العقوبات وزير خارجية النظام فيصل المقداد ومستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد بالجيش زيد صلاح.